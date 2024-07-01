«يورو 2024».. عقدة ثُمن النهائي تلاحق حامل اللقب  

المصدر: دبي - علي شدهان

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تجسدت عقدة خروج البطل من الدور ثُمن النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم، واقعاً في النسخة 17 من «يورو 2024» المتواصلة حالياً في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بملاحقة منتخب إيطاليا، بطل «يورو 2020» بخسارته أمام نظيره السويسري في ثمن نهائي «يورو 2024» بهدفين دون رد، وفشله في حملة الدفاع عن لقبه في مشهد مؤلم للطليان عموماً.

مرارة الوداع

ولم يكن المنتخب الإيطالي، البطل الأول الذي يتجرع مرارة الوداع الحزين من النسخة التالية للتتويج، وتجسيد عقدة خروج البطل من الدور ثمن النهائي، بل إن «سيناريو» ملاحقة البطل، قد تكررت فصوله المثيرة للمرة الثالثة على التوالي بعدما ودع منتخب إسبانيا بطل «يورو 2012»، في نسخة «يورو 2016» بخسارته في الدور ثمن النهائي أمام نظيره الإيطالي بهدفين دون رد، قبل أن يشرب منتخب البرتغال، بطل «يورو 2016» بقيادة نجمه رونالدو من الكأس ذاتها، بخروجه من ثمن نهائي «يورو 2020»، بالخسارة بهدف دون رد أمام نظيره البلجيكي.

ليست مصادفة

وبقدر تعلق الأمر بخروج منتخب إيطاليا، بطل «يورو 2020» من ثمن نهائي «يورو 2024»، فإن ذلك الخروج لم يكن وليد الصدفة، بل إن كل مقدمات فشله في حملة الدفاع عن اللقب، قد ظهرت بوضوح في دور المجموعات، والذي تأهل عنه وصيفاً بصعوبة بعدما حقق فوزاً باهتاً على نظيره الألباني بهدفين لهدف، قبل أن يتجرع مرارة الهزيمة أمام منافسه الإسباني، ثم التعادل الدراماتيكي مع نظيره الأوكراني بهدف لمثله، ليتأهل الطليان إلى ثمن نهائي «يورو 2024» برصيد 4 نقاط فقط.

4 نقاط

من جانبه، شدد المدرب نعمت عباس، على أن خروج منتخب إيطاليا من دائرة المنافسة على لقب «يورو 2024»، ومن الدور ثمن النهائي، لم يكن مستغرباً ولا يعتبر في عداد مفاجآت البطولة، بقوله: خروج منتخب إيطاليا، جاء متوقعاً في ضوء مستوى الأداء الذي قدمه في دور المجموعات، حيث ظهر بصورة غير متوقعة في مبارياته الثلاث، وتمكن من جمع 4 نقاط فقط، وتأهل ثانياً عن مجموعته. وأضاف نعمت عباس قائلاً: الطليان ظهروا بصورة فنية متدنية في مباراتهم أمام أوكرانيا، وكادوا أن يخرجوا من دور مجموعات «يورو 2024» لو لا هدف التعادل القاتل الذي سجلوه في شباك أوكرانيا في الدقيقة 98، أي في الزمن المضاف للمباراة، فيما فازوا بصعوبة في مباراتهم الأولى أمام ألبانيا، قبل أن يخسروا مع إسبانيا بهدف «نيران صديقة»!

وقال عباس: أرى أن المنتخب الإيطالي، ارتكب أخطاء دفاعية جسيمة في معظم مبارياته في «يورو 2024»، رغم أن الطليان يملكون شهرة عالمية في اللعب الدفاعي، لكنهم في «يورو 2024»، لم يكونوا على المستوى.

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