ميسي يغيب عن مباراة البيرو في كوبا أمريكا

المصدر: ميامي - أ ف ب

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سيغيب النجم المخضرم ليونيل ميسي عن المباراة الأخيرة لحاملة اللقب الأرجنتين في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم أمام البيرو، بعد شكواه من شدّ عضلي، لكن حالة نجم إنتر ميامي الأمريكي البالغ 37 عاماً مطمئنة. وكانت «ألبي سيليستي» قد ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي، بعد فوزين على كندا «2 - 0» وتشيلي «1 - 0».

وسيكون تعادلها مع البيرو في ميامي كافياً لصدارة مجموعتها الأولى. ومن المتوقع أن يريح بطل العالم أساسييه ضد البيرو، رغم التأكيد على أهمية الفوز على البيرو التي تملك لاعبين مميزين. وسيتولى سامويل المدرب المساعد للأرجنتين، القيادة من دكة البدلاء في مباراة البيرو، في ظل إيقاف المدرب ليونيل سكالوني مباراة واحدة، بعد التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في أوّل مباراتين.

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