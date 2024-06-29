فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في مباراة البرازيل وباراغواي بكوبا أمريكا

المصدر: روينرز

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اختير فينيسيوس جونيور كأفضل لاعب في مباراة البرازيل وباراغواي بكوبا أميركا، بعد تسجيله هدفين خلال فوز ساحق 4-1.منذ بداية اللقاء كان نجم ريال مدريد مصدر تهديد دائم لباراغواي في الجهة اليسرى، بفضل سرعته ومهاراته، رغم أنه لم يكن مؤثراً كثيراً في المباراة الأولى للبرازيل بالبطولة ضد كوستاريكا (0-0).

وهذا الهدف الأول لفينيسيوس (23 عاماً) في كوبا أميركا، إذ لم يتمكّن من التسجيل في نسخة 2021.

كما أنه سجّل للمرة الأولى هدفين خلال مباراة للمنتخب.

وقال فينيسيوس: "أقدّم أفضل ما لديّ عندما ألعب مع المنتخب. سنحاول بذل قصارى جهدنا لإحراز لقب كوبا أميركا".

وأضاف: "نظراً إلى مستواي الآن، أدرك أنني أستطيع التحسّن كثيراً من أجل مساعدة المنتخب. نريد أن نضع البرازيل في المكانة التي تستحقها".

وتابع: "أنا لا ألعب لنفسي أبداً، أنا ألعب دائماً من أجل الفريق".

فينيسيوس شكا من "صعوبة اللعب في هذه الملاعب، لأن الملعب والحكام ضدنا ولا يحتسبون أخطاء واضحة"، وزاد: "الطريقة التي يعامل بها كونميبول البرازيل معقدة"، في إشارة إلى الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم.

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