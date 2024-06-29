لاعب الوسط الكندي كونيه إلى مرسيليا الفرنسي

المصدر: أ ف ب

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سينتقل لاعب الوسط الكندي اسماعيل كونيه من واتفورد الإنكليزي إلى مرسيليا الفرنسي، بحسب ما أعلن النادي المتوسطي الذي سيسجّل أولى تعاقداته الصيفية.

كتب مرسيليا في بيان الجمعة "يعلن أولمبيك مرسيليا توصله إلى اتفاق مبدئي مع واتفورد أف سي واسماعيل كونيه لقدوم اللاعب إلى النادي".

وُلد كونيه (22 عاماً) في ساحل العاج ورحل إلى كندا بعمر السادسة. استهلّ مشيرته مع سي أف مونتريال. انضمّ بعدها إلى واتفورد في يناير 2023 وخاض حتى الآن 21 مباراة دولية مع منتخب كندا.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، بيد أن تقارير صحافية أشارت إلى اقترابها من 12 مليون يورو.

وسيكون كونيه التدعيم الأوّل لتشكيلة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي اقترب من التوقيع رسمياً مع مرسيليا.

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