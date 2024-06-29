شاحنة تعكر صفو إجازة رياض محرز

المصدر: البيان

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تعرض الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، لحادث مروري أثناء قضاء إجازته في إنجلترا.

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، العديد من الصور للحادث الذي تعرض له رياض محرز؛ حيث تسبب في أضرار لسيارته الفارهة المقدر سعرها بـ 220 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة: "سيارة محرز اصطدمت بشاحنة، ما تسبب في أضرار بالجانب الأيمن للسيارة، والعجلة الأمامية لجانب الراكب".

وظهر محرز في الصور أثناء الاتصال بالجهة المختصة لسحب السيارة من مكان الحادث، دون الإشارة للشخص الذي كان يقودها.

وانضم محرز، لصفوف أهلي جدة فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو.

وظهر محرز بمستوى رائع الموسم الماضي مع أهلي جدة، سجل خلاله 12 هدفًا، وصنع 14 هدفًا، في 33 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.

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