منصب السفير ينتظر فينيسيوس بعد الاعتزال

المصدر: البيان

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سئل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن وضع فينيسيوس وكل ما حدث معه في الأشهر الأخيرة من إهانات عنصرية في مختلف ملاعب إسبانيا.

وقال تيباس في تصريحات أبرزتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: " فينيسيوس يتلقى إهانات عنصرية؛ لأنه قائد ضد مكافحة العنصرية، في الوقت الحالي لا يمكنه أن يكون سفيرا لليغا؛ لأنه لاعب نشط بالبطولة، لكن عندما يعتزل سنقترح عليه ذلك".

وأكمل "إسبانيا ليست دولة عنصرية. هناك بالطبع سلوك عنصري ولن أتحدث عن العدد؛ لأنه بمجرد وجود واحد فقط علينا أن نكافح من أجل القضاء عليه".

وكان فينيسيوس، تهكم على رابطة الدوري الإسباني في أكثر من مناسبة بسبب عدم اتخاذهم إجراءات صارمة فيما يتعرض له من عنصرية.

وأعلنت رابطة الليغا هذا الشهر، صدور أول إدانة بتهمة الإهانة العنصرية في حق 3 أشخاص، وجهوا إهانات لفينيسيوس، خلال منافسات الدوري الإسباني.

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