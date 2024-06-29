تشيلسي يتعاقد مع نجم أستون فيلا الصاعد

المصدر: البيان

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أعلن نادي تشيلسي، اليوم السبت، التوقيع مع أوماري كيليمان من صفوف أستون فيلا.

وقال تشيلسي، في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن النادي التوقيع مع أوماري كيليمان من أستون فيلا، وقع اللاعب البالغ 18 عامًا عقدًا مدته 6 سنوات مع البلوز، الذي يتضمن إمكانية إضافة عام آخر، وسينضم إلى زملائه الجدد في الفريق استعدادًا للموسم الجديد خلال الشهر المقبل".

وقال كيليمان: "إنه لأمر رائع أن أقف هنا كلاعب في تشيلسي، إنه نادٍ كبير وله تاريخ مذهل، لذا من الرائع الانضمام إليه، حلم أصبح حقيقة بالتأكيد، متحمس لارتداء القميص، ولا أستطيع الانتظار".

وبدأ كيليمان، مسيرته كلاعب وسط مهاجم في ديربي كاونتي، وقضى معه 10 سنوات، قبل التوقيع مع أستون فيلا عام 2022.

وظهر اللاعب الإنجليزي مع فريق أستون فيلا تحت 18 عامًا وتحت 21 عامًا خلال موسمه الأول مع النادي، وشارك مع الفريق الأول في أغسطس 2023 خلال الفوز 3-0 على هيبرنيان بالدوري الأوروبي.

وخاض كيليمان 5 مباريات أخرى مع الفريق الأول الموسم الماضي، بينها مباراتين في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

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