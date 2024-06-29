باريس يرفع عرضه لشراء لامين يامال.. وبرشلونة يحدد موقفه

المصدر: البيان

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رفع نادي باريس سان جيرمان عرضه، من أجل التعاقد مع نجم برشلونة الصاعد لامين يامال.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يخطط باريس سان جيرمان لعرض 250 مليون يورو من أجل التوقيع مع لامين يامال في الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق بين برشلونة وباريس، حيث إن البارسا لا يخطط لبيع يامال تحت أي ظرف.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المحاولة الثانية من باريس لضم يامال، بعد أن قدم عرضًا يبلغ 200 مليون يورو مارس الماضي، خاصة أن مسؤولي النادي الفرنسي يروا أن يامال هو الخليفة المثالي لكيليان مبابي الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة، صرح بأن يامال تلقى عرضًا بقيمة 200 مليون يورو، وأكدت الصحيفة نفسها أن صاحب العرض هو نادي باريس سان جيرمان.

ويرتبط يامال بعقد مع برشلونة ممتد حتى عام 2026، كما أن لديه اتفاقًا بالتوقيع على عقد آخر مع البرسا بعد إتمامه 18 عامًا وحتى عام 2031.

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