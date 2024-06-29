براتب سنوي كبير.. غلطة سراي يضم المغربي حكيم زياش نهائيًا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي غلطة سراي، إتمام صفقة المغربي حكيم زياش، بعدما أمضى الموسم الماضي معارا من تشيلسي.

وأكد النادي التركي، في بيان رسمي، أنه ضم الدولي المغربي بشكل نهائي، عبر تفعيل بند خيار الشراء في عقده.

وأوضح بطل تركيا أن زياش سيتقاضى راتبا سنويا يبلغ 2.85 مليون يورو، بعد توقيعه على عقد لمدة موسم واحد.

وينص العقد أيضًا على إمكانية التمديد لموسم آخر، وفقًا لتحقيق بعض الشروط، يحصل خلاله على الراتب نفسه.

وأعير المغربي حكيم زياش العام الماضي من تشيلسي، ليلعب مع غلطة سراي 23 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أهداف.

وشهد الموسم الماضي تعرض حكيم زياش لعدة إصابات، حالت دون ظهوره مع غلطة سراي لفترات طويلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز