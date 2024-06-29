المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وموعد النهائي

المصدر: البيان

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تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية على أرضها، منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا، 10 من أمريكا الجنوبية، و6 من أمريكا الشمالية، يتأهل منها الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع نهائي البطولة.

مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى: الأرجنتين وبيرو وتشيلي وكندا

المجموعة الثانية: الإكوادور وفنزويلا والمكسيك وجامايكا

المجموعة الثالثة: أمريكا وأوروغواي وبوليفيا وبنما

المجموعة الرابعة: البرازيل وباراغواي وكولومبيا وكوستاريكا

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

كان منتخب الأرجنتين أول المتأهلين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد فوزه أول جولتين أمام كندا 0/2 وتشيلي 0/1، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط قبل خوض الجولة الثالثة من دور المجموعات، كما حسم منتخبي فنزويلا وكولومبيا تأهلهم أيضًا عن المجموعة الثانية والرابعة.

وتبدأ منافسات ربع نهائي كوبا أمريكا، 5 يوليو المقبل، وتنتهي يوم 7 من الشهر نفسه.

وتلعب مباراتي نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا يومي 10 و11 يوليو، على أن تقام المباراة النهائية يوم 15 يوليو، وتلعب مباراة تحديد المركز الثالث 14 يوليو.

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