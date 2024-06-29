يورو 2024.. البعوض يغزو معسكر ألمانيا قبل مواجهة الدنمارك

المصدر: البيان

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يواجه لاعبو منتخب ألمانيا، المشارك في بطولة أمم أوروبا 2024 مشاكل كثيرة في معسكرهم ببلدة هيرتسوجيناوراخ، في منطقة بافاريا جنوب البلاد.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن منتخب ألمانيا عانى لعدة أيام من غزو البعوض لمقر إقامتهم، لدرجة أن العديد من اللاعبين فضلوا عدم الخروج إلى منطقة مفتوحة مثل محيط حمام السباحة أو الحديقة.

وفي مقر إقامة المنتخب الألماني الممتد على مساحة 1400 متر مربع والمحاط بالغابات، اعتاد اللاعبون الألمان على مشاهدة مباريات اليورو على شاشة عملاقة وضعت في محيط حمام السباحة قبل أن يعكر هجوم البعوض صفوهم ولسع العديد منهم.

ولم يخف المدرب الألماني جوليان ناغلسمان انزعاجه، واعترف لصحيفة "بيلد"، قائلاً: "نحن نواجه غزوًا غير طبيعي للبعوض، نحتاج إلى الرياح حتى يكون هناك عدد أقل منهم، وإلا يتعين علينا البقاء في الداخل".

بينما أكد الحارس مانويل نوير قائد منتخب ألمانيا: "يجب علينا التأكد من أن الشباك الواقية لمنع الحشرات من الدخول إلى الغرف مغلقة دائمًا".

ولحل المشكلة، استخدم موظفو الاتحاد الألماني منتجات لمكافحة الحشرات لكن الروائح الكريهة المنبعثة من هذه المواد الكيميائية، أصبحت تزعج اللاعبين أيضًا.

ولخصت الصحيفة الوضع بقولها: "في البداية كان الأمر مؤلمًا، والآن أصبحت رائحته كريهة"، معتبرة أن الوضع غير مثالي في المعسكر الألماني قبل المباراة الكبرى في الدور ثمن النهائي أمام الدنمارك.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره الدنمارك اليوم السبت 29 يونيو، على ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند.

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