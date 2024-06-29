الذكاء الاصطناعي يتوقع.. المنتخب الأوفر حظًا لحسم لقب يورو 2024

المصدر: البيان

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مع توالي المباريات ودخول يورو 2024 في أدوارها الإقصائية ومراحلها الحاسمة، بدأت التوقعات بهوية الفائز باللقب والذي سيحمل الكأس الفضية في 14 يوليو المقبل، بالملعب الأولمبي في برلين.

ولجأت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، إلى الذكاء الاصطناعي، لتحديد طرفي نهائي البطولة القارية والفائز بها بناء على احتمالات تقدم المنتخبات في الأدوار الإقصائية.

المنتخبات الخمسة التي امتلكت أعلى نسب الوصول إلى المباراة النهائية:

إنجلترا: 34.59%

إسبانيا: 27.18%

ألمانيا: 25.13%

فرنسا: 20.86%

البرتغال: 15.54%

المنتخبات الخمسة التي امتلكت أعلى نسب التتويج باللقب:

إسبانيا: 17.60%

إنجلترا: 17.46%

ألمانيا: 16.60%

فرنسا: 12.99%

البرتغال: 8.39%

طرفا نهائي يورو 2024

إنجلترا

إسبانيا

الفائز بلقب يورو 2024

إسبانيا

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