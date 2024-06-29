كوبا أمريكا.. فينيسيوس يقود منتخب البرازيل لاكتساح باراغواي

المصدر: وكالات

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حقق منتخب البرازيل فوزه الأول ببطولة كوبا أميركا 2024 لكرة القدم بالفوز 4-1 على باراغواي، ليودع الأخير البطولة من الدور الأول فجر اليوم السبت

وكان منتخب البرازيل استهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام كوستاريكا في المباراة الأولى، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة.

أما باراغواي فخسر مباراته الثانية بعد السقوط أمام كولومبيا بهدفين لهدف في الجولة الأولى، ليتأكد خروجه من البطولة قبل مواجهة كوستاريكا في الجولة الثالثة، وسيلعب منتخب البرازيل في الجولة الثالثة ضد كولومبيا.

ويدين منتخب البرازيل بفوزه الأول في كوبا أمريكا لنجمه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، الذي سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الـ35 والخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ 43 أحرز سافينيو الهدف الثاني للبرازيل، وأحرز عمر ألديريتي هدف باراغواي الوحيد بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني، لكن ماركوس باكيتا -الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ 31 بالشوط الأول- اختتم رباعية البرازيل من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الـ 65.

وحسم منتخب كولومبيا تأهله لربع نهائي بطولة كوبا أمريكا بفوزه الكبير على منتخب كوستاريكا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت على ملعب ستايت فارم.

وسجل ثلاثية كولومبيا كل من لويس دياز في الدقيقة الـ 31 من ركلة جزاء ودافينسون سانشيز بالدقيقة الـ 58 وجون كوردوبا في الدقيقة الـ 62.

وكان المنتخب الكولومبي حقق الفوز في الجولة الأولى على باراغواي بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ويحسم تأهله لدور الثمانية، في المقابل، تجمد رصيد كوستاريكا عند نقطة واحدة حققتها من التعادل الثمين في الجولة الأولى أمام البرازيل بدون أهداف.

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