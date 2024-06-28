اللاعب يعود.. الكشف عن سبب مغادرة فيل فودين لمعسكر إنجلترا

المصدر: وكالات

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عاد الجناح فيل فودين إلى معسكر إنجلترا بعدما اضطر لمغادرة ألمانيا، وترك تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 والعودة لبلاده ليكون مع شريكة حياته أثناء وضعها لطفلهما الثالث.

وعاد فيل فودين (24 عاما) إلى إنجلترا بعد التعادل سلبيا مع سلوفينيا للاطمئنان على شريكته ريبيكا كوك.

وكان فيل فودين الذي حظي بموسم رائع مع مانشستر سيتي وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أكثر لاعبي الفريق ثباتا في المستوى بعدما شارك أساسيا في جميع مباريات إنجلترا الثلاث في دور المجموعات.

وتلعب إنجلترا مع سلوفاكيا في دور 16 يوم الأحد.

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