عبر تاريخ كروي ممتد 122 عامًا.. واقعة غير مسبوقة لمنتخب أوروغواي في كوبا أمريكا

المصدر: وكالات

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شهدت مباراة أوروغواي وبوليفيا في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024) واقعة تاريخية لم تحدث من قبل، لرفاق النجم المخضرم لويس سواريز.

وحقق منتخب أوروغواي انتصارا كاسحا 5 / صفر على منتخب بوليفيا، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش)، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وظهر منتخب أوروغواي لأول مرة في اللقاء، الذي جرى بملعب (ميتلايف) بلباس جديد، يتكون من قميص أبيض وسروال سماوي وجوارب بيضاء، وهو مزيج غير مسبوق.

وكان طقم الليلة هو المرة الأولى التي ترتدي فيها أوروغواي مزيجا من اللونين الأبيض والسماوي عبر تاريخها الكروي الممتد إلى 122 عاما، وفقا لما أشار إليه الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية نقلا عن الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن متحدث باسم الفريق قوله إنه لا يوجد سبب محدد لذلك، مشيرا إلى أن اتحاد كرة القدم في أوروغواي وقع مؤخرا عقدا جديدا مع شركة (نايكي) الأمريكية للأدوات والمستلزمات الرياضية، قبل أسابيع قليلة على انطلاق بطولة كوبا أمريكا،

أضاف المتحدث أن شراكة الفريق طويلة الأمد مع شركة بوما انتهت عام 2023، قبل أن يوقع الاتحاد الأوروغوياني عقد رعاية مع نايكي في أبريل الماضي، حيث أطلقت أطقم الفريق قبل أيام قليلة من بدء كوبا أمريكا.

وتصدر منتخب أوروغواي ، الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز 3 / 1 على بنما في الجولة الافتتاحية، ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام منتخب الولايات المتحدة وبنما، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما قبع منتخب بوليفيا في قاع الترتيب بلا نقاط.

وأصبح فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على مشارف الصعود لدور الثمانية في البطولة، التي يتقاسم فيها فريقه الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالمسابقة بالاشتراك مع منتخب الأرجنتين برصيد 15 لقبا لكل منهما.

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