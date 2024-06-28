يورو 2024.. سويسرا وإيطاليا يقصان شريط افتتاح دور الـ 16

المصدر: وكالات

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يقص منتخبا سويسرا وإيطاليا شريط افتتاح مباريات الأدوار الاقصائية ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا عندما يلتقيان غدا السبت، على الملعب الأولمبي ببرلين، في دور الـ16.

ورغم أن المنتخب الإيطالي هو حامل لقب النسخة الاخيرة من البطولة، يعتبر المنتخب السويسري هو المرشح الأبرز للفوز بالمباراة والعبور لدور الثمانية، لاسيما وأن المنتخب الإيطالي لم يقدم العروض المنتظرة منه في دور المجموعات.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين في منافسات بطولة أمم أوروبا في نسخة 2020 وحينها فاز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة.

وصعد المنتخب السويسري لدور الـ 16 بصفته وصيف المجموعة الأولى بالبطولة، حيث افتتح مبارياته في البطولة بالفوز على المجر 3 / 1 ثم التعادل مع اسكتلندا 2/2 ثم التعادل مع ألمانيا 1/1.

وحتى الآن، قدم المنتخب السويسري، بقيادة مدربه مراد ياكين، عروضا قوية في البطولة وكان قريبا من إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة الاولى لولا تمكن المنتخب الألماني من تعديل النتيجة في اللحظات الاخيرة من المباراة التي جمعتهما بالجولة الأخيرة.

ويرغب المنتخب السويسري في عبور عقبة إيطاليا في الوقت الاصلي وعدم خوض ركلات الترجيح لاسيما وأن المنتخب السويسري ودع آخر نسختين من البطولة بركلات الترجيح.

ويعول ياكين على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبيه وعلى قدراتهم الدفاعية، حيث يعتمد على العديد من اللاعبين المميزين، يأتي في مقدمتهم يان سومير، حارس المرمى، ومانويل أكانجي، وريكاردو رودريجيز، وفابيان شار، وجرانيت تشاكا وشيردان شاكيري وبريل إيمبولو.

ويفتقد المنتخب السويسري في هذا اللقاء لجهود سيلفان فيدمر، الظهير الايمن، بسبب الإيقاف.

ويفاضل ياكين بين الدفع بنيكو إلفيدي بدلا من فيدمر ومواصلة الاعتماد على طريقة 3 - 4 - 2 - 1 أو تغيير طريقة اللعب والاعتماد على طريقة 3 - 4 - 3 والدفع بدان ندوي بدلا من فيدمر.

وربما يدفع ياكين بإيمبولو في الهجوم بعدما استعاد اللاعب جاهزيته بعدما شارك على فترات في المباريات الماضية، بينما سيكون الاعتماد الرئيسي في وسط الملعب على خبرات تشاكا.

في المقابل، ستعيد هذه المباراة ذكريات محزنة للمنتخب الإيطالي، الذي فشل في التأهل لنسخة كاس العالم الأخيرة بعدما تعادل مع المنتخب السويسري في المباراتين اللتين جمعتهما بالتصفيات.

ورغم أن المنتخب الإيطالي لم يقدم العروض المنتظرة منه في بطولة النسخة الحالية من البطولة، رفع لوتشيانو سباليتي المدير الفني للمنتخب الإيطالي شعار التحدي من أجل تحقيق الفوز ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

وصعد المنتخب الإيطالي لدور الـ 16 بشق الانفس بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، حيث افتتح مبارياته بالفوز على ألبانيا 2 / 1 ثم الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل في اللحظات الاخيرة مع المنتخب الكرواتي 1/1 في الجولة الأخيرة.

ويعتمد سباليتي على الطريقة الدفاعية، التي يشتهر بها المنتخب الإيطالي، حيث يعول على لاعبين مميزين في مقدمتهم جيانلويجي دوناروما، حارس المرمى، وأليساندرو باستوني وماتيو دراميان فيديريكو ديماركو، بالإضافة للاعبي خط الوسط جورجينيو ولورينزو بيليجريني.

ومن الممكن أن يعتمد سباليتي على خطة دفاعية باللعب بخمسة مدافعين لضمان التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، حيث يسعى سباليتي لإيجاد حلول للعقم التهديفي الذي يعاني منه الفريق.

ويغيب عن المنتخب الإيطالي في هذه المباراة ريكارد كالافيوري بسبب الإيقاف، وينتظر أن يتم الدفع بمدافع جديد بدلا منه.

وينتظر أن يدفع سباليتي بماتيا زاكايني، الذي أحرز هدف التعادل في مباراة كرواتيا الاخيرة، كما ينتظر أن يعود لتشكيلة الفريق فيديريكو كييزا وجيانلوكا سكاماكا وديفيد فراتيسي.

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