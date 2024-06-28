ميسي يغيب عن تدريب منتخب الأرجنتين

المصدر: وكالات

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غاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن تدريبات فريقه المشارك في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في الولايات المتحدة الليلة الماضية بسبب شعوره بألم في العضلات لتظل مشاركته في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مواجهة بيرو محل شك.

وتدرب منتخب الأرجنتين حامل اللقب في ميامي بدون ميسي الذي قالت تقارير إعلامية أرجنتينية إنه خضع لفحوص طبية.

وعانى ميسي الذي أكمل عامه 37 هذا الأسبوع من متاعب في العضلات وتلقى رعاية طبية خفيفة بسبب مشكلة في الفخذ خلال فوز الأرجنتين على تشيلي 1-صفر الاثنين الماضي.

وقال ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي إنه ربما يكون من الحكمة عدم المشاركة في مواجهة بيرو الأحد المقبل بعد أن ضمن فريقه التأهل لدور الثمانية بعد تحقيقه انتصارين في أول جولتين من دور المجموعات.

ولم يكشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن أي تفاصيل جديدة عن الحالة البدنية للقائد ميسي.

وأصيب المدافع الأرجنتيني ماركوس أكونا أيضا في العضلات خلال التدريب في ميامي.

وقال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني إنه سيريح لاعبي التشكيلة الأساسية في مباراة بيرو التي ستقام في ملعب هارد روك صباح الأحد.

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