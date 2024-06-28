كوبا أمريكا.. أوروغواي تكتسح بوليفيا وبنما تفاجئ الولايات المتحدة (صور)

المصدر: وكالات

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وضعت أوروغواي قدما في الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم بفوزها الساحق على بوليفيا 5-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في حين تلقت الولايات المتحدة المضيفة صفعة بخسارتها امام بنما 1-2.

في المباراة الاولى، هيمنت أوروغواي على اللقاء منذ بدايته، وتناوب على تسجيل اهدافها الخمسة كل من فاكوندو بيليستري (8)، داروين نونييس (21)، ماكسيميليانو أراوخو (77)، فيديريكو فالفيردي (81) ورودريغو بيتانكور (89).

ورفعت أوروغواي رصيدها الى ست نقاط في صدارة المجموعة متفوقة على الولايات المتحدة الثانية (3) والتي تلتقيها في الجولة الاخيرة بعد ان سقط منتخب "العم سام" امام بنما التي بات في رصيدها ثلاث نقاط ايضا في المركز الثالث فيما تتذيّل بوليفيا المجموعة من دون رصيد.

وفي المباراة الثانية، وجّهت بنما ضربة كبيرة للولايات المتحدة بعد ان تغلبت عليها بشكل مفاجئ 2-1.

وجاءت المواجهة في اتلانتا حامية الوطيس بين الجانبين اللذين أكملا المباراة بعشرة لاعبين، لتعود بنما من تأخرها وتهزم أصحاب الأرض.

وطرد جناح المنتخب الاميركي تيموتي وياه في الدقيقة الثامنة عشرة بعد توجيهه ضربة على وجه المدافع البنمي روديريك ميلر في حادثة بعيدة عن الكرة التقطتها كاميرات تقنية الحكم المساعد "في أيه آر".

وبعد ان منح فولارين بالوغون المنتخب الاميركي التقدم (22)، عادلت بنما النتيجة بعد دقائق معدودة بفضل سيسار بلاكمان (26).

وفرض المنتخب البنمي تفوّقه مستغلا الافضلية العددية، لكنّ المنتخب الاميركي كاد يخطف التقدم من انطلاقة رائعة لويستون ماكيني قبل ان يمرر كرة عرضية للبديل ريكاردو بيبي في الزاوية البعيدة، لكنّ رأسيته تصدى لها الحارس اورلاندو موسكيرا (81).

هذه اللحظة كانت مفصلية للمباراة، إذ عاد وتمكن خوسيه فاخاردو من هزّ الشباك لمصلحة بنما بطريقة رائعة إثر كرة عرضية منخفضة من أبدييل أيارسا (83).

وشهدت اللحظات الاخيرة من المباراة طرد اللاعب البنمي أدالبيرتو كاراسكيا إثر تدخل عنيف على قائد المنتخب الاميركي كريستيان بوليسيك (88).

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