منتخب أوكرانيا يلهم أمة بأكملها رغم الإخفاق الأوروبي

المصدر: وكالات

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تلقى منتخب أوكرانيا صدمة موجعة بخروجه من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا لكن الفريق يرحل برؤوس مرفوعة ووسط مساندة جماهيرية كبيرة في الدولة التي مزقتها الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أول المهنئين لمنتخب بلاده بعد التعادل السلبي مع بلجيكا والذي لم يكن كافيا للصعود للأدوار الإقصائية في البطولة القارية.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على شبكة "تيليجرام" .. "الأمة القوية هي التي تبقى متحدة وتساند بعضها البعض طوال الوقت، في أوقات الهزيمة وأوقات النصر".

وأضاف "اليوم نشكر المنتخب الوطني الأوكراني رغم النتيجة المحبطة، لقد قاتلتم من أجل بلادكم".

وأشار "انتصاراتنا الرائعة قادمة، انتصارات أوكرانيا، وفي نفس الوقت علينا أن نواصل القتال، ودفعهم للمضي قدما ولكي يصبحوا أقوى في المستقبل".

وخرج منتخب أوكرانيا من المجموعة الخامسة التي شهدت حصول المنتخبات الأربعة بالمجموعة على أربع نقاط، في سابقة غير معهودة في اليورو ، كما أن أوكرانيا باتت أول منتخب يخرج من البطولة بشكلها الحالي رغم الحصول على أربع نقاط.

ودفعت أوكرانيا الثمن غاليا للهزيمة أمام رومانيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراتها الأولى بالبطولة القارية.

ورد الفريق بقوة في المواجهة الثانية عبر الفوز على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف وكاد أن يخطف الفوز أمام بلجيكا عبر ضربة ركنية نفذها روسلان مالينفوسكي قبل عشر دقائق من النهاية ثم ضاعت فرصة أخرى محققة لجورجيف سوداكوف في الوقت بدل الضائع.

وأثنى سيرجي ريبروف مدرب أوكرانيا على فريقه قائلا "لسوء الحظ لم نتأهل بسبب المباراة الأولى".

وأضاف "ممتن لرد فعل اللاعبين أمام سلوفاكيا، لقد أظهرنا أننا نحاول الفوز في هذه المباراة، وكان هناك لحظات جيدة بشكل كاف".

وأكد "شكرت اللاعبين على المباراة وقلت لهم أننا للأسف لم نتأهل بسبب الخسارة أمام رومانيا، لدينا منتخب وطني جيد للغاية، وهم متفائلون بشأن المستقبل.

ولم يكن الشعب الأوكراني الذي يعاني ويلات الغزو العسكري الروسي الذي بدأ في شباط/فبراير 2022، في منأى عن مسيرة المنتخب الوطني، حيث أكد اللاعبون والمسؤولون مرارا أنهم يلعبون من أجل بلادهم.

ورفع المشجعون أمس الأربعاء لافتة عملاقة لمشجع قيل أنه توفى خلال الحرب الشهر الماضي، قبل وضع صورته جنبا إلى جنب مع صور 182 جنديا أوكرانيا قتلوا أيضا.

وقال المدافع أولكسندر تيمشيك للموقع الرسمي ليورو 2024 "أعطينا كل ما نملك لبلادنا، لقد خذلناهم وأشعر بأسف عميق".

وأضاف "فخور بكوني أوكرانيا، لا يوجد أي ندم بشأن مستوانا، فشلنا في التأهل يرجع السبب فيه إلى المباراة الأولى".

وأوضح ريبروف "التواجد في البطولة أمر مهم للغاية لبلادنا، في أخر مباراتين أظهرنا شخصية أمتنا".

وختم بالقول "لكن هكذا هي الحياة، ترتكب بعض الأخطاء، لكن من المهم كيف تتفاعل، فخور للغاية باللاعبين ، بالطبع الكل لا يشعر بالسعادة إزاء المحصلة لكن لا يوجد أي شك في اللاعبين".

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