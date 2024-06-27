يورو 2024.. 3 أشخاص في حوزة الشرطة الألمانية بعد مشاجرة بالسكين

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الشرطة الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إنه تم القبض على مشتبه به، بعد إصابة 3 أشخاص على الأقل، في حادث وقع خلال عرض علني لمباراة دور المجموعات في بطولة أوروبا 2024، بين تركيا والتشيك في شوتغارت الألمانية.

وفي بيان سابق نشر على منصة إكس، قالت الشرطة إنه يعتقد أن سكينا استخدم في مشاجرة، وقعت داخل منطقة المشجعين في ميدان شلوسبلاتز، في جنوب غرب ألمانيا، وفقا للمعلومات الأولية.

وقالت الشرطة في تحديث، إن الضباط احتجزوا رجلا (25 عاما) في الميدان، وطوقوا المنطقة بعد الحادث.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح.

وكانت الشرطة قد تحدثت في البداية عن إصابة شخصين.

وأكدت الشرطة أنه لم يعد هناك أي خطر مباشر على الجمهور.

وانتهت المباراة بفوز تركيا على التشيك (2-1)، لتتأهل الأولى إلى ثمن النهائي في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، بينما ودعت الأخيرة البطولة محتلة المركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز