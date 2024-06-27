يورو 2024.. مباراة التشيك وتركيا تضرب رقمًا قياسيًا سلبيًا

المصدر: وكالات

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أصبحت المباراة التي جمعت بين منتخبي التشيك وتركيا، أمس الأربعاء، على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورغ، أكثر مواجهة شهدت إشهار بطاقات في تاريخ كأس أمم أوروبا، بمجموع 20 بطاقة.

وكان الرقم القياسي السابق يقل بمقدار النصف عن هذا العدد، الذي شهدته مباراة التشيك وتركيا، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة، وتكرر في 6 مباريات، آخرها نهائي نسخة 2016 بين البرتغال وفرنسا.

والآن، بعد مرور 8 سنوات، تجاوز الأتراك والتشيكيون هذا الرقم بمقدار الضعف، في مباراة شهدت 18 بطاقة صفراء وطردين.

وانتهت المباراة بتأهل تركيا إلى دور الـ 16 من البطولة القارية، المقامة في ألمانيا، بالفوز على التشيك (2-1).

واحتلت تركيا المركز الثاني في المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، بينما تذيلت التشيك الترتيب بنقطة واحدة.

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