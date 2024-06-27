كوبا أمريكا.. كولومبيا تخشى مفاجآت كوستاريكا

المصدر: وكالات

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يبحث منتخب كولومبيا عن حسم التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، حينما يواجه منتخب كوستاريكا.

ويلتقي منتخب كولومبيا نظيره الكوستاريكي صباح بعد غد السبت بتوقيت جرينتش، على ملعب ستيت فارم في أريزونا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة القارية المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

واستهل منتخب كولومبيا مسيرته في النسخة الحالية للبطولة، التي توج بها عام 2001، بالفوز 2 / 1 على باراجواي في الجولة الأولى للمجموعة، التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بتعادل كوستاريكا مع البرازيل دون أهداف.

ويتصدر منتخب كولومبيا الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي البرازيل وكوستاريكا، اللذين يتقاسمان المركز الثاني، بينما يتذيل منتخب باراجواي الترتيب بلا نقاط.

وكانت أول 20 دقيقة محبطة لكولومبيا في الجولة الأولى من المباراة أمام باراجواي، لكن في النهاية تمكنت من الاستفادة من استحواذها على الكرة.

واستحوذ رجال المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو على الكرة بنسبة 68% في المباراة الافتتاحية لكولومبيا بكوبا أمريكا 2024، وسجلوا هدفين من أصل ثلاث تسديدات، مما جعلهم في وضع يسمح لهم بالتأهل لدور الثمانية في المسابقة للمرة السادسة على التوالي، حال فوز الفريق على كوستاريكا.

وفاز المنتخب الكولومبي بتسع مباريات متتالية في جميع المسابقات، سبعة منها جاءت بفارق هدف واحد فقط، وبات بإمكانه تحقيق انتصارين متتالين بمرحلة المجموعات بالبطولة لأول مرة منذ نسخة عام 2019 في البرازيل، حينما تصدر مجموعته لآخر مرة.

ورغم الصلابة الدفاعية التي تحلى بها منتخب كولومبيا خلال مسيرته الخالية من الهزائم، والتي استمرت لأكثر من عامين، فإنه اتسم بالقوة أيضا في الثلث الهجومي، حيث سجل لاعبوه 13 هدفًا في آخر 4 مباريات بجميع البطولات.

وحافظ منتخب كولومبيا على سجله خاليا من الهزائم أمام أي منافس من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) منذ نسخة كوبا أمريكا 2016، وبالتحديد عندما خسر 2 / 3 أمام كوستاريكا في هيوستن الأمريكية.

من جانبه، يأمل منتخب كوستاريكا في البناء على تعادله دون أهداف مع البرازيل في الجولة الأولى، من أجل إنعاش آماله في الصعود للأدوار الإقصائية للبطولة خلال مباراتيه القادمتين أمام كولومبيا ثم باراجواي.

وأصبح رجال المدرب الأوروجواياني جوستافو ألفارو ثالث منتخب من كونكاكاف يحرم البرازيل من التسجيل في كوبا أمريكا، بعد هندوراس عام 2001، والمكسيك عامي 2001 و2007.

ولحسن حظ المنتخب الكوستاريكي، فإن الإحصائيات لا تحدد نتيجة المباراة، حيث فرض البرازيليون هيمنتهم على مجريات الأمور خلال اللقاء، وتبارى نجومه في إضاعة الفرص السهلة، في حين استحوذ الكوستاريكيون على الكرة بنسبة 26% فقط.

وتعتبر سلسلة مبارياتهم الحالية الخالية من الهزائم في 4 مباريات هي أطول وقت بدون خسارة لكوستاريكا منذ الفترة التي سبقت كأس العالم 2022 بقطر، عندما تجنبوا الهزيمة في 5 مباريات متتالية قبل بداية المونديال.

ولا يمتلك منتخب كوستاريكا سجلا جيدا أمام كولومبيا في مواجهاتهما السابقة، حيث تلقى 9 هزائم أمامه من أصل 11 مباراة أقيمت بين المنتخبين، وكان فوزه السابق ضدهم في كوبا أمريكا عام 2016 قد جاء بعد أكثر من 70 عاما من انتصارهم الأول عليه والذي يعود إلى عام 1938.

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