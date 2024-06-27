يورو 2024.. رونالدو يسقط في فخ الأرقام السلبية لأول مرة في تاريخه

المصدر: البيان

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عانى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، من الناحية التهديفية، في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، رغم مشاركته أساسيًا في المباريات الثلاث بدور المجموعات، أمام التشيك وتركيا وجورجيا، إلا أن النجم البرتغالي فشل في تسجيل أي هدف.

ويعتبر كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لبطولة اليورو برصيد 14 هدفًا، إلا أنه وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأول مرة في مسيرته الكروية يفشل في تسجيل أي هدف بدور المجموعات في بطولة دولية كبرى.

وأضاف موقع الاتحاد الأوروبي، أن رونالدو سبق له التسجيل في مرحلة المجموعات بالبطولات الدولية العشر السابقة التي لعب فيها (يورو 2004، 2008، 2012، 2016، 2020)، كما سجل في مجموعات كأس العالم نسخ (2006، 2010، 2014، 2018، 2022).

ولم تغير النتيجة شيئًا في مشوار البرتغال، حيث تأهل المنتخب الملقب ببرازيل أوروبا إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، متصدرًا مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على التشيك 1/2، وتركيا 0/3، قبل الخسارة من جورجيا 0/2.

وبعد ضمان التأهل عقب لقاء الجولة الثانية، دفع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز بتشكيلة يغلب عليها الاحتياطيون أمام جورجيا، وربما أراد مارتينيز منح الفرصة لقائد البرتغال رونالدو لقص شريط أهدافه في البطولة، لكن رونالدو لم يستطع للمباراة الثالثة على التوالي هز شباك منافسي البرتغال في الدور الأول، ليؤجل انطلاقته التهديفية للأدوار الإقصائية.

وشارك رونالدو أمام جورجيا لمدة 66 دقيقة قبل استبداله بزميله غونسالو راموس، وسقط رونالدو مرتين داخل منطقة الجزاء، مطالبًا بالحصول على مخالفة، لكن الحكم تسبب في غضب رونالدو بعدما تجاهل تعرضه للإعاقة، رافضًا العودة لتقنية الفيديو، وثار رونالدو في وجه الحكم بسبب هذا القرار، ليخرج الأخير البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

وتكرر الأمر ذاته في الشوط الثاني، إذ لم يعد الحكم لتقنية الفيديو، رغم وجود شك حول تعرض رونالدو لعرقلة بالقرب من المرمى، وهو ما دفع اللاعب للخروج غاضبًا من أرض الملعب.

وحصل رونالدو على أقل تقييم منذ بداية مشواره بالبطولة، مقارنة بأول جولتين، حيث منحه موقع "سوفا سكور" المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، 6.2 درجة من 10.

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