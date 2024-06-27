يورو 2024.. تركيا تتخطى التشيك في الوقت القاتل وتتأهل إلى دور الـ 16 (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخب تركيا فوزًا صعبًا في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام التشيك، بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

افتتح هاكان تشالهان أوغلو التسجيل لصالح تركيا في الدقيقة 51، وأدرك توماس سوتشيك التعادل للتشيك في الدقيقة 66.

وأضاف سينك توسون الهدف الثاني لتركيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، من هجمة مرتدة سريعة، حيث وصلت الكرة لسينك وأطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت على يسار حارس مرمى التشيك إلى داخل الشباك.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب تركيا رصيده إلى 6 نقاط، في وصافة ترتيب المجموعة السادسة، وضمن تأهله إلى دور الـ 16، فيما تأهل منتخب البرتغال متصدرًا بنفس الرصيد، وضمنت جورجيا التأهل إلى ثمن النهائي كأفضل ثوالث.

وجاء ترتيب المجموعة، كالتالي:

البرتغال 6 نقاط

تركيا 6 نقاط

جورجيا 4 نقاط

التشيك نقطة واحدة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز