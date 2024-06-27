يورو 2024.. منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو يسقط أمام جورجيا (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حقق منتخب جورجيا فوزًا مفاجئًا على البرتغال بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

افتتح خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل لصالح جورجيا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، بعد خطأ فادح من لاعبي البرتغال في تمرير الكرة، استغله جيورجيس ميكاوتادزي، وأرسل الكرة لكفاراتسخيليا، الذي أطلق تسديدة قوية في المرمى.

وأضاف جيورجيس ميكاوتادزي الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو.

وضمنت جورجيا التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعد فوزها على البرتغال، كأفضل ثوالث، بينما تأهلت البرتغال إلى ثمن النهائي كمتصدرة للمجموعة برصيد 6 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة، كالتالي:

البرتغال 6 نقاط

تركيا 6 نقاط

جورجيا 4 نقاط

التشيك نقطة واحدة

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