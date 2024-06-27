يورو 2024.. دي بروين بطل موقعة أوكرانيا

المصدر: البيان

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حصد النجم كيفين دي بروين جائزة أفضل لاعب في مباراة بلجيكا وأوكرانيا، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

واختتمت بلجيكا مبارياتها في دور المجموعات بالتعادل السلبي مع أوكرانيا، لترفع رصيدها إلى 4 نقاط، وتتأهل إلى دور الـ 16.

وعلى الرغم من نتيجة التعادل السلبي التي انتهت بها المباراة، إلا أن دي بروين كان حاضرًا بشكل جيد، وخلق عدة فرص محققة.

وشهدت المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2024، أثارة ومنافسة قوية بين منتخباتها الأربعة، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، حيث حصدت جميع منتخبات هذه المجموعة 4 نقاط، خلال اللقاءات الثلاثة التي خاضتها في دور المجموعات، إلا أن الأهداف حسمت جدول الترتيب.

وتصدرت رومانيا المجموعة الخامسة، ثم حلت بلجيكا في المركز الثاني، ثم سلوفاكيا ثالثة، وتأهلت بين أفضل المنتخبات في المركز الثالث، وتذيلت أوكرانيا الترتيب.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، تعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولة اليورو، التي تنهي فيها 4 منتخبات في مجموعة واحدة دور المجموعات، بنفس الرصيد.

وفي نفس الإطار، كانت هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها رومانيا في تصدر ترتيب مجموعتها بمنافسات اليورو.

الجدير بالذكر، أن بلجيكا ستصطدم بمنتخب فرنسا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، 1 يوليو المقبل.

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