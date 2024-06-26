يورو 2024.. المجموعة الخامسة تحقق رقمًا استثنائيًا يحدث لأول مرة في التاريخ

المصدر: البيان

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شهدت المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، أثارة ومنافسة قوية بين منتخباتها الأربعة، لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

وحصدت جميع منتخبات هذه المجموعة 4 نقاط، خلال اللقاءات الثلاثة التي خاضتها في دور المجموعات، إلا أن الأهداف حسمت جدول الترتيب.

وتصدرت رومانيا المجموعة الخامسة، ثم حلت بلجيكا في المركز الثاني، ثم سلوفاكيا ثالثة، وتأهلت بين أفضل المنتخبات في المركز الثالث، وتذيلت أوكرانيا الترتيب.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، تعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولة اليورو، التي تنهي فيها 4 منتخبات في مجموعة واحدة دور المجموعات، بنفس الرصيد.

وفي نفس الإطار، كانت هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها رومانيا في تصدر ترتيب مجموعتها بمنافسات اليورو.

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