يورو 2024.. كريستيانو رونالدو يقود البرتغال أمام جورجيا

المصدر: البيان

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أعلن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة جورجيا، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ويقود تشكيل البرتغال النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، بينما يغيب رافائيل لياو للإيقاف، ويتواجد برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز وبيبي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال، كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو- إيناسيو- دانيلو بيريرا- أنطونيو سيلفا

خط الوسط: ديوجو دالوت- روبن نيفيز- جواو نيفيز

خط الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو

وعلى الناحية الأخرى، جاء تشكيل منتخب جورجيا، كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كاكابادزه - جفيلسياني - جورام كاشيا - لوكوشفيلي - لاشا دفالي

خط الوسط: شاكفيتادزي - كوخوراشفيلي - أوتار كيتيشفيلي

خط الهجوم: ميكاوتادزي – كفارتسخيليا

الجدير بالذكر، أن منتخب البرتغال ضمن تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بعد حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب التشيك وتركيا.

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