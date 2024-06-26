تعادل سلوفاكيا ورومانيا وتأهلهما إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024 (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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انتهت مباراة سلوفاكيا ورومانيا، بالتعادل الإيجابي 1/1، وهو اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، على إستاد دويتشه بانك بارك، بألمانيا.

سيطر الفريقان على أحداث المباراة، وتقدمت سلوفاكيا في الدقيقة 24 عن طريق عرضية كوكا التي ترجمها دودا برأسه في المرمى، وأنقذت تقنية الفيديو منتخب رومانيا، وحصل على ركلة جزاء رغم احتساب الحكم للخطأ على حدود منطقة الـ 18 لصالح هانكو، لكن تقنية الفيديو أكدت ارتكاب الخطأ على الخط مما حول المخالفة إلى ركلة جزاء، ترجمها رازفان مارين في المرمى، في الدقيقة 37.

وحصد كل منتخب نقطة من اللقاء لتظل رومانيا على القمة بـ 4 نقاط متفوقة بعدد الأهداف المسجلة، وتتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، فيما تواجدت سلوفاكيا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط وضمنت التأهل بين أفضل ثوالث.

وفي نفس المجموعة، احتل منتخب بلجيكا الوصافة، برصيد 4 نقاط، والمثير للدهشة، أن جميع منتخبات هذه المجموعة، جمعوا نفس العدد من النقاط، إلا أن فارق الأهداف جعل رومانيا تتصدر الترتيب، ثم منتخب بلجيكا في الوصافة، وجاء منتخب سلوفاكيا ثالثًا، وتذيل منتخب أوكرانيا الترتيب، ليغادر المسابقة من دور المجموعات.

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