بلجيكا تتخطى المجموعات وتواجه فرنسا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2024

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بلجيكا وأوكرانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، ليخطف منتخب الشياطين الحمر بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

واحتل منتخب بلجيكا وصافة المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، والمثير للدهشة، أن جميع منتخبات هذه المجموعة، جمعوا نفس العدد من النقاط، إلا أن فارق الأهداف جعل رومانيا تتصدر الترتيب، ثم منتخب بلجيكا في الوصافة، وجاء منتخب سلوفاكيا ثالثًا، وتذيل منتخب أوكرانيا الترتيب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب بلجيكا نظيره الفرنسي في دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، يوم الإثنين 1 يوليو.

ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024

رومانيا 4 نقاط

بلجيكا 4 نقاط

سلوفاكيا 4 نقاط

أوكرانيا 4 نقاط

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