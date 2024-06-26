«فيفا» يختار «سانتياغو بيرنابيو» لاستضافة نهائي مونديال 2030.. وريال مدريد يقف عقبة

المصدر: البيان

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يستعد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لعقد اجتماع مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لبحث اتفاق مهم بين الطرفين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "فيفا" يسعى لإقامة نهائي كأس العالم 2030 على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهي البطولة التي ستستضيفها 3 دول، إسبانيا والبرتغال والمغرب.

وأكدت الصحيفة، أن هناك مشكلة تتمثل في صعوبة تخلي ريال مدريد عن ملعبه لفترة طويلة، لا سيما أن "فيفا" يريد استخدام الملعب لنحو 3 أشهر، من أجل التجهيزات الخاصة بتنظيم المونديال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد يعلم جيدًا الدخل الكبير الذي سيجنيه من وراء إقامة نهائي كأس العالم على ملعبه، لكنه يستفيد أيضًا من بعض العروض الفنية والحفلات التي تقام عليه.

ولفتت الصحيفة إلى أن إنفانتينو سيستغل تواجد بيريز في باريس، لحضور حفل الذكرى 120 لتأسيس "فيفا"، من أجل محاولة إقناعه بالموافقة على الأمر.

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