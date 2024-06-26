ميلان يستهدف التعاقد مع لوكاكو

المصدر: البيان

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يستهدف نادي ميلان التعاقد مع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي المعار إلى روما، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان مهتم بالتعاقد مع لوكاكو في فترة الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى أن الروسونيري إذا قرر التخلي عن صفقة الهولندي جوشوا زيركزي مهاجم بولونيا، بسبب عمولات وكيله الذي يطالب بـ 15 مليون يورو، فسيلجأ لضم لوكاكو.

ولفتت الصحيفة إلى أن ميلان يتطلع للاستفادة من علاقته القوية مع تشيلسي من خلال ضم لوكاكو معارًا، مشيرة إلى أن اللاعب البلجيكي سيكون سعيدًا بالعودة إلى سان سيرو ومدينة ميلان، حيث تألق من قبل مع الأنتر.

ويشعل لوكاكو منافسة شرسة بين ميلان ونابولي الذي يتطلع لضمه أيضًا بعد التعاقد مع أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، والذي سبق له تدريب لوكاكو في أنتر، ونجحا في التتويج بالدوري الإيطالي.

وقضى لوكاكو الموسم الماضي مع روما معارًا، وشارك في 47 مباراة، سجل فيها 21 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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