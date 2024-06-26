يورو 2024.. سبب طارئ يدفع فيل فودين لمغادرة معسكر إنجلترا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مغادرة فيل فودين، لمعسكر منتخب إنجلترا، المقام حاليًا في ألمانيا، لخوض منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وجاء في البيان الرسمي للاتحاد الإنجليزي: "غادر فيل فودين معسكر إنجلترا مؤقتًا لبطولة يورو 2024، وعاد إلى المملكة المتحدة بسبب مسألة عائلية طارئة".

ولم يذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيانه الرسمي، أي تفاصيل عن الظرف العائلي لفودين.

وكان فيل فودين، شارك أساسيًا مع منتخب إنجلترا في مباريات دور المجموعات، أمام كل من صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

وتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024.

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