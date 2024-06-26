يورو 2024.. دي بروين ولوكاكو يقودان منتخب بلجيكا أمام أوكرانيا

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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أعلن دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أوكرانيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ويقود نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين تشكيل بلجيكا، مع نجم الخط الأمامي لوكاكو.

وجاء تشكيل بلجيكا الرسمي أمام أوكرانيا، كالتالي:

حراسة المرمى: كاستيلس

خط الدفاع: كاستلني، فايس، فيرتوخين، ثياتي

خط الوسط: كيفين دي بروين، أونانا، تيلمانيس

خط الهجوم: تروسارد، لوكاكو، دوكو

وعلى الناحية الأخرى، جاء تشكيل منتخب أوكرانيا، كالتالي:

حراسة المرمى: تروبين

خط الدفاع: تيمشيك، زيارني، سفاتوك، ماتفينكو،مايك ليولينكو

خط الوسط: سوداكوف، برازكو، تشاربينكو

خط الهجوم: دوفبيك، بريمتشوك

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني بترتيب المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2024، برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب أوكرانيا الترتيب بنفس الرصيد.

وخسر منتخب بلجيكا لقاء الجولة الأولى أمام سلوفاكيا 0/1، ونجح في التعويض بالجولة الثانية، بالفوز على رومانيا 0/1، وخسر منتخب أوكرانيا في لقاء الجولة الأولى أيضًا أمام رومانيا 0/3، وفاز في لقاء الجولة الثانية على سلوفاكيا 1/2.

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