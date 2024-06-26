بعد إصابته المروعة في يورو 2024.. لاعب منتخب المجر يعود إلى بلاده

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم، مغادرة مهاجم المنتخب بارناباس فارغا المستشفى في شتوتغارت، لمواصلة التعافي في منزله.

وعقب خضوعه لجراحة ناجحة، كان فارغا قادرًا على العودة إلى المجر.

وذكر بيان على الحساب الرسمي للمنتخب المجري على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "غادر بارناباس فارغا مستشفى شتوتغارت هذا الصباح، ويتعافى حاليًا في منزله بالمجر".

وكان مهاجم فريق فرينكفاروزي المجري البالغ من العمر 29 عامًا، أصيب بعدة كسور في عظام الوجه وارتجاج في المخ، بعد اصطدامه بأنغوس غان حارس مرمى اسكتلندا، خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي جمعتهما، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

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