اعتداءات وأضرار جنائية.. الشرطة البريطانية تعلن القبض على 5 مشجعين

المصدر: وكالات

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أعلنت الشرطة البريطانية، القبض على 5 أشخاص بعد مباراة إنجلترا الأخيرة أمام سلوفينيا مساء أمس الثلاثاء، في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وقالت الشرطة البريطانية، إن الغالبية العظمى من الجماهير الإنجليزية التي يُقدر عددها بـ 15 ألف مشجع في كولن، تصرفوا بشكل حسن للغاية، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل.

وتم القبض على شخصين بتهمة اعتداءات، إضافة إلى اثنين لمحاولة الدخول إلى أرض الملعب، وآخر بسبب أضرار جنائية، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل أخرى.

وضمن منتخب إنجلترا بتعادله السلبي مع سلوفينيا صدارة المجموعة، والعودة مجددًا إلى جيلسنكيرشن في دور الـ 16.

وكان المنتخب الإنجليزي بقيادة مديره الفني جاريث ساوثجيت، لعب مباراته الأولى أمام صربيا في هذه المدينة، وسط تأثر جماهير إنجلترا بشدة من التنقلات قبل وبعد المباراة.

ومن المنتظر أن يعرف منتخب إنجلترا هوية منافسه في دور الـ 16 بوقت لاحق اليوم الأربعاء، عندما تنتهي منافسات مرحلة المجموعات.

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