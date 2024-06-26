«فيفا» يصدر نسخة محدثة من دليل النزاهة لمنع أشكال التلاعب كافة

المصدر: وام

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النسخة الثانية المحدثة من دليل النزاهة، الذي يهدف إلى مساعدة الاتحادات الوطنية والجهات الفاعلة كافة على دعم وتقوية مبادراتها المتعلقة بالنزاهة.

ويجسد إصدار هذا الدليل، وفق ما أعلنه الفيفا على موقعه الرسمي، أول أهداف الاتحاد الدولي الإستراتيجية للفترة بين عامي 2023 و2027، والذي ينصّ على وجوب أن يعمل "الفيفا" على منع الفساد وتعاطي المنشطات والتلاعب بنتائج المباريات، التي من شأنها تعريض نزاهة المباريات والبطولات واللاعبين والمسؤولين والاتحادات الوطنية للخطر، أو قد ترفع مستوى الإساءة في كرة القدم.

ويحمل الدليل الجديد عنوان "حماية نزاهة كرة القدم"، ويمثل حصيلة جهود "الفيفا" المستمرة للترويج للنزاهة داخلياً وللعامة على حدّ سواء.

وأعدّت هذا الدليل مجموعة عمل "الفيفا" المعنية بالنزاهة، والتي قدّمت تحليلاً مفصلاً عن كيفية البدء بالتعامل مع مسألة النزاهة والمحاور المطلوبة في هذا الإطار وما يجب القيام به.

ويوفّر الدليل إرشادات بخصوص موضوعات مثل تعيين مسؤول عن النزاهة، وإطلاق منهجيات للإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بالنزاهة، وآلية وضع برنامج تعليمي واستراتيجية إعلامية ذات صلة، ويشرح كيفية وتوقيت إجراء تحقيق وتنظيم جلسات اجتماع تأديبية.

ويختلف هذا الإصدار عن سابقه بتركيزه على وضع خطة عمل متعلقة بالنزاهة مع محتوى خاص بمبادرات تعليمية ذات صلة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى قسم جديد متعلق بالفصل في المخالفات الخاصة بالنزاهة، مع شرح مفصل للعملية لضمان اتخاذ قرارات قانونية مناسبة في الإجراءات التأديبية، كما يشمل استعراض حالات جديدة.

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