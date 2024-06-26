الحياة تبدأ في سن الـ 57 .. «الملك كازو» ينتقل إلى ناد جديد رغم اعترافه بكبر سنه

المصدر: أ ب

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لم يتجمل المهاجم الياباني كازويوشي ميورا بشأن عمره عند الإعلان عن انضمامه إلى نادي أتلتيكو سوزوكا هذا الأسبوع. وقال ميورا، البالغ من العمر 57 عاما، في مؤتمر صحفي "أنا كبير السن بالفعل".

ميورا، لاعب منتخب اليابان السابق، لا يزال يمارس كرة القدم الاحترافية بعد أن اعتزل معظم معاصريه قبل عقود من الزمن.

ينضم ميورا، الذي يشتهر بلقب "الملك كازو"، إلى نادي أتلتيكو سوزوكا الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة الياباني، على سبيل الإعارة من فريق الدرجة الثانية إف سي يوكوهاما.

وبهذا يعود ميورا إلى ناديه السابق واليابان بعدما قضى موسمين على سبيل الإعارة مع فريق أوليفيرينسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، حيث قلما شارك في مباريات وفشل في إحراز أي أهدف.

كان ميورا أحرز هدفين في فترته الأولى مع نادي سوزوكا عام 2022 قبل الرحيل إلى البرتغال.

سجل ميورا 55 هدفا في 89 مباراة، وكان نجما مع منتخب اليابان في التسعينات.

وقال ميورا هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إن "الاعتزال ليس خيارا...أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من الدقائق في المباريات".

لعب ميورا بشكل احترافي في البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال. وظهر لأول مرة عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، الفريق الذي لعب لصالحه الأسطورة البرازيلي بيليه.

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