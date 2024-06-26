التعادل يحسم نتيجة مباراة الدنمارك وصربيا في يورو 2024 (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حسم التعادل نتيجة مباراة الدنمارك وصربيا، التي أقيمت بينهما، الثلاثاء، على ملعب أليانز أرينا بألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث انتهت سلبيًا 0/0.

ورغم الفرص التي سنحت للطرفين من أجل التسجيل، إلا أن نتيجة المواجهة آلت إلى التعادل السلبي، بدون أهداف.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، دون تحقيق أي انتصار، بعد التعادل في الجولات الثلاث بدور المجموعات، حيث احتل المركز الثاني، خلف منتخب إنجلترا المتصدر بـ 5 نقاط، فيما احتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث بـ 3 نقاط، وجاء منتخب صربيا في المركز الأخير بنقطتين.

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