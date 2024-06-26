منتخب إنجلترا يتصدر مجموعته ويتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024 (صور)

المصدر: متابعة - سارة عبدالباقي

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حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة إنجلترا وسلوفينيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي أقيمت على ملعب راين أنرغي، بألمانيا.

ورغم محاولات منتخب إنجلترا العديدة لتسجيل أهداف، إلا أن التعادل السلبي خيم على نتيجة المباراة.

وسجل بوكايو ساكا هدفًا لصالح إنجلترا في الدقيقة 20، ولكن تم إلغائه بسبب وضعية تسلل فيل فودين، وفي الدقيقة 35 كاد فودين أن يسجل هدفًا رائعًا من مخالفة جاءت بالجهة اليمنى، حيث سدد الكرة لكن حارس المرمى سلوفينيا يان أوبلاك، كان بارعًا في التصدي لها.

وتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وتأهل إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024، بينما جاء منتخب سلوفينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

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