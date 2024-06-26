ريال مدريد يؤكد رحيل ناتشو رسمياً إلى القادسية السعودي 

المصدر: مدريد - أ ف ب

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أعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، أمس، رحيل قائد دفاعه، ناتشو فرنانديز «34 عاماً»، والمتوقع أن تكون وجهته المقبلة، القادسية السعودي، بعد أن أمضى 23 عاماً في كنف النادي الملكي، و12 موسماً مع الفريق الأول.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، فقد وقّع عقداً لمدة موسمين مع نادي القادسية السعودي، العائد للدرجة الأولى. ويسير ناتشو على خطى العديد من الأسماء الأوروبية البارزة، بما فيهم زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويُنتظر الآن وضع اللمسات الأخيرة، وإضفاء الطابع الرسمي على صفقة الانتقال.

ويغادر ناتشو، الذي يخوض حالياً غمار كأس أوروبا مع منتخب بلاده، ناديه ريال مدريد، بعد أن حمل شارة القيادة في موسم ذهبي، انتهى بإحراز لقب الدوري للمرة الـ 36، ودوري الأبطال للمرة الـ 15 في تاريخ الـ «ميرينغي»، في مايو الماضي.

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