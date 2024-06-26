غريزمان مثل «العلكة».. رد حاد من ديشامب حول استبعاد قائد فرنسا الثاني أمام بولندا

المصدر: البيان

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رد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، برسالة حادة، حول قراره باستبعاد أنطوان غريزمان من التشكيل الأساسي للديوك أمام بولندا، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كاس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "إنه خيار مثل كل قراراتي، كان هناك 8 أو 9 لاعبين جاهزين للمشاركة في جميع المباريات الثلاث".

وأضاف: "أحرص دائمًا أن أختار أخطر فريق على المنافس، وهدفنا الليلة كان مواجهة السرعة أمام منافس كبير".

وأردف ديشامب: "غريزمان شارك في أول مباراتين بالكامل وشارك اليوم بديلاً لمدة 20 دقيقة، إذا كان غريزمان بالنسبة لكم مثل العلكة، فافعل ما تريد".

وأتم مدرب منتخب فرنسا تصريحاته، قائلاً: "أعلم ما يمكن لغريزمان أن يفعله، لا مشكلة، إنه مجرد خيار".

وأثار قرار ديديه ديشامب باستبعاد غريزمان من التشكيل الأساسي لمنتخب فرنسا أمام بولندا، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الفرنسية.

يذكر أن النمسا حققت فوزًا مفاجئًا على هولندا 2/3، وصعدت إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024 متصدرة عن مجموعتها، رفقة منتخب فرنسا الوصيف، ومنتخب هولندا الذي تأهل هو الآخر كأفضل ثالث، فيما ودعت بولندا المسابقة مبكرًا.

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