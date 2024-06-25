لم يتحقق منذ 12 عامًا.. رقم سلبي لمنتخب فرنسا في يورو 2024

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لاحق منتخب فرنسا رقمًا سلبيًا خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، لم يحدث مع الديوك منذ 12 عامًا، وذلك رغم تأهل كتيبة ديدييه ديشامب إلى دور الـ 16 من البطولة القارية.

وتعادل منتخب فرنسا مع بولندا، بهدف لمثله، الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، ليتأهل الديوك في وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف منتخب النمسا صاحب الصدارة بـ 6 نقاط.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن فشل منتخب فرنسا في احتلال صدارة مجموعته والاكتفاء بالوصافة، أمر يحدث للمرة الأولى خلال بطولة كبرى، منذ بطولة أمم أوروبا 2012، لينهي الديوك سلسلة تاريخية باحتلالهم الصدارة لخمس بطولات كبرى متتالية.

يذكر أن النمسا حققت فوزًا مفاجئًا على هولندا 2/3، وصعدت إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024 متصدرة عن مجموعتها، رفقة منتخب فرنسا الوصيف، ومنتخب هولندا الذي تأهل هو الآخر كأفضل ثالث، فيما ودعت بولندا المسابقة مبكرًا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز