يورو 2024.. غريزمان يدخل التاريخ مع منتخب فرنسا من بوابة بولندا

المصدر: البيان

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حقق أنطوان غريزمان نجم منتخب فرنسا، رقمًا قياسيًا مع الديوك، بعدما شارك كبديل في مباراة بولندا، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن غريزمان شارك في 33 مباراة مع منتخب فرنسا خارج الأرض، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ فرنسا خوضًا للمباريات مع الديوك خارج الأرض.

وشارك غريزمان في مباراة بولندا بديلاً في الدقيقة 62 لزميله نغولو كانتي، إلا أنه لم يسهم في تغيير النتيجة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، واكتفت فرنسا بالمركز الثاني، خلف النمسا التي حققت فوزًا مفاجئًا على هولندا 2/3، وصعدت إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2024 متصدرة عن مجموعتها، رفقة منتخب فرنسا الوصيف، ومنتخب هولندا الذي تأهل هو الآخر كأفضل ثالث، فيما ودعت بولندا المسابقة مبكرًا.

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