يورو 2024.. موقف رونالدو من المشاركة مع البرتغال أمام جورجيا

المصدر: وكالات

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قرر روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، عدم إجراء تعديلات جذرية في صفوف فريقه خلال مواجهة جورجيا، الأربعاء، بختام دور المجموعات لكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، رغم ضمان التأهل لدور الـ 16.

وأجرى المنتخب الإسباني 10 تغييرات أمام ألبانيا، أمس الإثنين، بعد ضمان تأهله لدور الستة عشر، ورغم ذلك فاز الماتادور بهدف دون رد، لكن مارتينيز سيجري بعض التغييرات لكنها لن تكون جذرية رغم ضمان فريقه صدارة المجموعة السادسة.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "سندفع بفريق قوي، لن يكون هناك تغييرات جذرية".

وأضاف: "ديوجو كوستا سيتواجد في حراسة المرمى"، مشيرًا إلى أن الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو (39 عامًا) سيشارك منذ البداية بعد أن شارك أيضًا في المباراتين الماضيتين.

وأشار: "لقد قدم موسمًا جيدًا للغاية، من المهم الحفاظ على مستواه، إنه القائد وسيتواجد بالفريق".

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