يورو 2024.. منتخب النمسا يحقق المفاجأة ويتصدر مجموعته بفوز كبير على هولندا (صور)

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاجئ منتخب النمسا الجميع بفوز مثير (3-2) على هولندا، ليتأهل رسميًا لثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، في صدارة مجموعته.

ويدين المنتخب النمساوي بالفوز للاعب الوسط سبيتزر، الذي أحرز هدف الانتصار من تسديدة قوية في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وتصدر منتخب النمسا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالفوز على هولندا (3-2)، ومن قبله على بولندا (2-0).

واحتل منتخب فرنسا الوصافة برصيد 5 نقاط، بالتعادل (1-1) ضد بولندا، ومن قبله التعادل (0-0) ضد هولندا، والفوز على النمسا (1-0) في الجولة الأولى.

وبهذه النتائج، ضمن منتخب هولندا التأهل بعد الحصول على 4 نقاط كأفضل ثالث، فيما تأهل منتخبي النمسا وفرنسا كأول وثاني، وودعت بولندا البطولة برصيد نقطة واحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز