يورو 2024.. منتخب فرنسا يكتفي بالتعادل أمام بولندا ويتأهل كوصيف

المصدر: وكالات

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تعادلت فرنسا الثلاثاء مع بولندا بنتيجة 1-1 في دورتموند بألمانيا ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجّل مهاجم وقائد المنتخب كيليان مبابي العائد للتشكيلة رغم تعرضه لكسر في أنفه، هدف بلاده من ضربة جزاء، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي لفريق البولندي هو الآخر من ضربة جزاء.

وكان مبابي قد تعرض لكسر في أنفه خلال المباراة الأولى ضد النمسا (1-0) في 17 يونيو وغاب عن مباراة القمة ضد هولندا (0-0) الجمعة.

واحتلت فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف النمسا المتصدرة بـ 6 نقاط، فيما احتلت بولندا المركز الأخير بنقطة واحدة لتودع البطولة من دور المجموعات، رفقة هولندا صاحبة المركز الثالث بـ 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الديوك.

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