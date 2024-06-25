نيمار يفاجئ بائعاً متجولاً في شوارع لوس أنجلوس (فيديو)

المصدر: البيان

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فاجأ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بائعًا متجولاً في شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعدما توقفت السيارة التي كانت تقله إلى ملعب صوفي، لمتابعة مباراة منتخب بلاده أمام منافسه كوستاريكا، وهو لقاء السيليساو الأول بدور المجموعات لبطولة كوبا أميركا 2024.

ووفقاً لما نشره موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، توقفت السيارة التي كانت تقل نيمار إلى الملعب بطلب منه، قبل أن يقول للبائع: "أريد قميصين للمنتخب البرازيلي من فضلك".

وتفاجئ البائع بأن الشخص الذي يحاوره هو نيمار، حيث عاش أجمل لحظات حياته، وحاول أن يلتقط صورة تذكارية معه، بالنظر لقيمة اللاعب وشهرته.

وانضمت مجموعة من مشجعي منتخب البرازيل من أجل التقاط صورة مع نيمار، وتعالت الأصوات "نيمار نيمار"، ليطلب مرافقو اللاعب منهم خفض أصواتهم لتفادي قدوم معجبين آخرين يتسببون في تعطيل حركة السير، فيما توقفت السيارة أمام إشارة المرور الحمراء وكانت تتأهب للانطلاق من جديد.

وظهر نيمار وهو يهدي أحد القميصين إلى نجم كرة السلة الأمريكية جيمي بوتلر، الذي يلعب في صفوف نادي ميامي هيت، قبل أن يتساءل الموقع حول جرأة نيمار لأنه أهدى أحد أعز أصدقائه قميصاً مقلّداً، حيث لا يتجاوز سعر القميصين 100 دولار، وفقاً للموقع نفسه، في حين اعتاد تقديم هدايا للمشاهير ذات قيمة أكبر.

Quand Neymar, à l’arrêt à un feu rouge, interpelle des vendeurs ambulants et leur achète des maillots du Brésil. 🇧🇷



Réaction géniale quand ils découvrent que c’est Neymar. 😂



pic.twitter.com/XYqk9XmCqj — Actu Foot (@ActuFoot_) June 25, 2024

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