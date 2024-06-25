نجم ريال مدريد الجديد يكسر رقم بيليه في كوبا أمريكا

المصدر: وكالات

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ظهر البرازيلي إندريك لأول مرة في بطولة كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2024"، فجر الثلاثاء، ليكسر رقم أسطورة السامبا بيليه.

وشارك أندريك في الدقيقة 71 من عمر مباراة البرازيل وكوستاريكا، التي انتهت بالتعادل السلبي، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ولجأ دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل، للاعتماد على إندريك، الذي يمتلك مهارة مذهلة أظهرها في مثل هذه السن المبكرة مع فريقه بالميراس البرازيلي.

وبعد ظهوره لأول مرة في كوبا أمريكا وهو في السابعة عشرة، فإن إندريك شارك بالفعل في المسابقة في سن أصغر من أعظم لاعب كرة برازيلي على الإطلاق، وهو بيليه، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا، حينما سجل ظهوره الأول في تلك البطولة العريقة.

وكانت مواجهة كوستاريكا المباراة الرسمية الأولى لإندريك بقميص منتخب البرازيل الأول، بعدما سبق وشارك في 4 لقاءات ودية من قبل خلال العام الحالي.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، أن هذه هي مجرد بداية صيف هائل بالنسبة لإندريك، الذي سينتقل بعد البطولة للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأصبح إندريك، الذي ولد في 21 يوليو 2006، أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب البرازيل في كوبا أمريكا منذ نسخة عام 2011، التي شهدت مشاركة لوكاس مورا وهو بعمر الـ 18 عامًا.

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