لديه كل شيء.. سكالوني يبدي حيرته بسبب هدية ميسي

المصدر: وكالات

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قال مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، إنه لا يعرف ما الذي سيتم تقديمه للنجم ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده الـ 37، وترك الأمر في يد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال سكالوني بسخرية: "ماذا سأعطيه إذا كان لديه كل شيء؟".

وتابع: "هناك دائمًا شيء ما من الرئيس وباقي مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لا أعرف ما هو، دعونا نأمل أن يكونوا قد بذلوا جهدًا لجلب هدية تليق بميسي".

وأكد سكالوني تفهمه لصعوبة قضاء يوم مثل هذا بعيدًا عن الأسرة، مشيرًا إلى أن الجميع مترابط داخل معسكر منتخب الأرجنتين كأسرة واحدة.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض ثاني جولات المجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا 2024، أمام تشيلي فجر الأربعاء، بحثًا عن الانتصار الثاني، بعد الفوز على كندا 0/2.

ويسعى منتخب الأرجنتين للاحتفاظ بلقب كوبا أمريكا، الذي حققه في النسخة الماضية على حساب البرازيل.

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